【LOWSON（ローソン）】から登場した、新作キャラメルスイーツに注目！ 今回は、筆者も大好きなスイーツブランド【MERCER bis（マーサービス）】とのコラボ商品！ 贅沢な味わいとこだわりの食感を兼ね備えた2品をさっそく試してみたので、その魅力をたっぷりとお届けします。 生地も中身も主役級！ 香ばしさ広がる和スイーツ 見た目はしっかり和風なのに、中にはふわっと軽やかなホ