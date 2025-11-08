日本中に分布し、身近な猛禽類として知られるトビ。 【写真】インパクト強烈！映画に出てきそうな異様な光景 今SNS上ではそんなトビが密集した異様な光景が大きな注目を集めている。 この写真を紹介したのは写真家のもみじ卍ゅうさん（@momiji_man_10）。 農地を耕すトラクターの前に群がる何百匹ものトビ。往年のアルフレッド・ヒッチコック監督のサスペンス映画「鳥」を彷彿する強烈なインパクトある光景だが、なぜこ