１０月２３日に行われたドラフト会議で東日本ブロック所属チームのＯＢ１１選手が指名された。栄えある“ドライチ”は２人。湘南ＯＢの明大・大川慈英（じぇい）投手が日本ハムに。相模ＯＢの明大・小島大河捕手が西武に指名された。大川の中学時代について湘南・田代栄次監督（４８）は「体が小さくて細かった。リリーフで短いイニングを投げていた」と述懐。「おとなしくて真面目。コツコツと自分の出来ることをやっていまし