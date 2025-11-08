スーパー渋滞地帯へ早く高架を！「新大宮上尾道路」首都高の最北路線であるS5埼玉大宮線を、さらに北へ延伸する「新大宮上尾道路」の事業が進んでいます。2025年現在、どこまで進んでいるのでしょうか。【どこまでできたの…？】これが「新大宮上尾道路」です！（地図／写真）「新大宮上尾道路」は、さいたま市内の与野JCTから、上尾市内の「上尾南」までの8.0km。国道17号「新大宮バイパス」「上尾道路」の中央部に自動車専用の