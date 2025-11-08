【ベレン共同】国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）の首脳級会合で7日、議長国ブラジルがバイオ燃料など「持続可能燃料」の利用を2035年までに4倍に増やすことを目指す宣言を発表した。約20カ国が支持を表明した。