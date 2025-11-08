アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を終え、内外記者会見をする高市早苗首相＝1日、韓国・慶州（写真：時事通信）1955年の自民党結党以降、5度目の連立政権となった高市政権は、高支持率が示すように好調なスタートを切った。近著『戦後80年の取材証言』を刊行し、戦後政治を追い続けてきた筆者が、自民党70年の攻防の視点から連立政権の歴史や形態について解説する。10月21日に政権を担った高市早苗首相は、大方の予想どお