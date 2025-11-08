警視庁の男性巡査長が、女性職員にわいせつな行為をした疑いで書類送検されました。書類送検された男性巡査長（30代）は2025年7月、公用車や警察署内で同じ警察署に勤務する後輩の女性職員に対し、下半身を触るなどした疑いが持たれています。巡査長は容疑を一部否認していますが、「嫌な思いをさせて申し訳ない」などと話し、7日付で依願退職したということです。