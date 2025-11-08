千葉・流山市の住宅で火事があり、男性1人が死亡しました。7日午後3時すぎ、流山市で「2階から黒煙」と目撃者から通報がありました。火は約5時間半後に消し止められましたが、火元とみられる住宅から男性1人の遺体が見つかりました。また、女性1人がけがをして病院に運ばれたということです。