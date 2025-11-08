ワンコがソファでくつろいでいる時に、お母さんが顔パックをした状態で現れたら…？ワンコのリアクションに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で4万4000回再生を突破。「最高ｗ」「怪しんでる表情が可愛い」「癒やしをありがとう」といった声が寄せられています。 【動画：お母さんが『顔パック』をして現れたら、犬が…『本当にお母さん…？』疑いの眼差しを向ける光景】 ビビりで可愛い保護犬の日常 YouTubeチャンネル「