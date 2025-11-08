挾間美帆さん【ロサンゼルス共同】米音楽界で最高の栄誉とされる第68回グラミー賞の各賞候補が7日発表され、日米欧で活動するジャズ作曲家、挾間美帆さんのアルバム「リブ・ライフ・ディス・デイ」の収録曲が最優秀インストゥルメンタル作曲賞にノミネートされた。米ラッパーのケンドリック・ラマーさんは最優秀レコード賞など、今回最多の8部門で候補入りした。発表・授賞式は来年2月1日にロサンゼルスで開かれる。挾間さん