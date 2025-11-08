フットサル場の管理人から、一転して転職サイト「ビズリーチ」を立ち上げた南壮一郎。採用業界の慣行に反して求職者側に課金をうながす独自のモデルを導入し、日本の人材ビジネスを一変させた人物だ。斬新な発想の裏にあったのは、幼少期の夢を大切にして試練を糧に変えていく“ヒーローズ・ジャーニー”という生き方だった。※本稿は、妹尾輝男『成長の書』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。物語の主人公のように生きる