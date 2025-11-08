アメリカでは政府閉鎖の長期化により、給与が払われていない空港職員などの負担を軽減するため、全米の主要な空港で7日から、運航を最大1割減らすことになり、利用客への影響が出ています。利用者からは「一晩中、便がキャンセルされないか心配した。与野党は協力し解決すべき。誰のためにもならない、終わりにしてほしい」といった声が聞かれました。政府閉鎖により、航空管制官約1万3000人や保安職員5万人に対する給与が払われて