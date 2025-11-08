英国では400万円以下で販売へルノーは、新型EV『トゥインゴEテック・エレクトリック（Twingo E-Tech Electric）』の量産バージョンを発表した。主に都市部での使用を想定し、扱いやすさと手頃な価格帯を目指した小型車だ。【画像】トゥインゴ復活！ 丸目が可愛い小型EV【ルノー・トゥインゴEテック・エレクトリックを詳しく見る】全59枚トゥインゴの開発責任者オリビエ・レイク氏は、「過去10年間で欧州Aセグメント車の販売台数