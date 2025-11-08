ホンダ・オデッセイを一部改良ホンダは上級ミニバンの『オデッセイ』を一部改良し、11月7日に発売した。【画像】改良新型ホンダ・オデッセイのディテール全16枚オセッデイは、ホンダ独自の超低床プラットフォームによる3列シートの広々とした室内空間と風格あるスタイリング、そして2モーターハイブリッドシステムの『e:HEV』による優れた燃費性能と力強い走行性能が特徴の、ホンダの上級ミニバンモデルである。ホンダ・オデッセ