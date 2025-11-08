トヨタ自動車が、福岡県苅田町で進める次世代電気自動車（ＥＶ）向け電池工場の建設計画を見直す方針であることが７日、わかった。電池の製造だけでなく、車両の組み立てや、電池以外の部品の製造も検討する。ＥＶ普及の遅れに伴う電池需要の低迷に対応したとみられる。福岡県の服部誠太郎知事が７日、報道陣に対して、前日にトヨタの佐藤恒治社長から計画見直しを通告されたと明かした。知事によると、新工場の事業内容を再検