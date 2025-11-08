北海道・美唄市の国道で7日夜、車6台が絡む事故があり、3人が死傷しました。7日午後8時15分ごろ、美唄市光珠内町北の国道12号線の跨線橋（こせんきょう）で、乗用車と軽乗用車の合わせて6台が絡む事故がありました。この事故でいずれも成人の女性1人と男性2人の合わせて3人が病院に運ばれましたが、女性は死亡しました。男性2人は軽傷です。当時、6台の車は全てスタッドレスタイヤを履いていましたが、いずれかの車がブラックアイ