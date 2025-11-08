法人会員向けに与信管理クラウドサービスを提供するリスクモンスターの連結子会社である利墨（上海）商務信息咨詢（リスクモンスターチャイナ）は利墨リスモン調べ「第2回中国日系企業の商標保有数ランキング」を発表した。「利墨リスモン調べ」はリスクモンスターチャイナが独自に収集した中国の日系企業データベースや業界情報を基に調査・分析したレポート。今回は4月時点で開示されていた中国全土の法人登記情報および8月時点