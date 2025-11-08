オーストリア・ウィーン発の老舗洋菓子ブランド「DEMEL（デメル）」から、2025年のクリスマスを彩る限定コレクションが登場します。美しいパッケージに包まれたチョコレートや焼き菓子、贈り物にぴったりのギフトボックスまで、心ときめくラインアップが勢ぞろい♡大切な人と過ごす時間を、デメルのスイーツでより特別に演出してみませんか？ DEMELの「クリスマスコレクション2025」が登場