ロッテは7日、10月14日に制作発表したドキュメンタリー映画のタイトルが「MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ」に決定し、7日に映画特設サイトにティザー映像を公開したと発表した。春季キャンプから密着で取材を開始し、選手の素顔や試合の裏側などチームの様々な姿を描くドキュメンタリー映画で、2023年から続く三作目。今回の映画は千葉県出身の志真健太郎氏が監督を務めた。▼ 志真 健太郎監督のコメント