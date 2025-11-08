「紀ノ国屋」は、11月5日（水）から、温かみのあるコーデュロイ生地が目を引く「コーデュロイミニバッグ」を一部店舗とオンラインストアで順次発売中だ。【写真】モーブピンクやサックスブルーも！落ち着いた色合いのラインナップ■バッグインバッグにも今回登場したのは、ふんわりとした優しい質感が魅力のコーデュロイ素材を使用した、コロンとしたフォルムがかわいらしいミニバッグ。カラーは、落ち着いた色合いが日々