カメラに映るのは、役所の窓口に現れ、職員を大声で怒鳴りつけている人物。威力業務妨害の疑いで書類送検された埼玉県三郷市の市議会議員です。なぜ大声を出したのか、私たちの取材に市議は、「政治活動としてやっている」などと述べました。■「犯罪者」という言葉は“当然適切”主張も…記者「自己紹介お願いします」「関根です」先月、日本テレビの取材に応じたのは、埼玉県三郷市議会の関根和也市議（45）です。埼玉・三郷市