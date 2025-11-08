鳥取・南部町の養豚場で7日に火事があり、1人の遺体が見つかりました。従業員2人と連絡が取れていないということです。火事があったのは、南部町の養豚場「ファロスファーム西伯農場」で、7日午後5時半ごろ、「豚舎が燃えている。爆発している」という通報が近隣住民などからありました。消防によりますと、複数の建物が燃えていて、消防車両10台が消火にあたり、午後9時過ぎに鎮圧しました。警察によりますと、建物内から性別不明