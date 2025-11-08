名古屋市中区栄の白川公園でケヤキの枝が落下し、小学生2人がケガをした事故を受けて7日、市の土木事務所の職員が緊急点検を行いました。6日午後2時ごろ、白川公園にある名古屋市美術館の敷地内で、長さおよそ2.3メートル、重さ3.3キロのケヤキの枝が落下し、歩いていた小学生二人に当たりました。2人は軽いケガをしました。事故を受けて7日、市の土木事務所の職員が緊急点検を行い、枯れたり腐ったりしている疑いがあ