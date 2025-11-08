久保建英【エルチェ（スペイン）共同】サッカーのスペイン1部リーグで7日、足首の負傷に苦しんでいたレアル・ソシエダードの久保建英はアウェーのエルチェ戦で9月24日以来6試合ぶりに先発し、後半19分に退いた。試合は1―1で引き分けた。エルチェ戦で競り合うレアル・ソシエダードの久保（中央）＝エルチェ（共同）