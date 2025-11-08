¡Ø¥Ï¥¤¥­¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜvol.2¡Ê£¹¡ËAstemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ëÅÏî´ºÌ¸åÊÔ¡ÊÁ°ÊÔ¡§ÅÏî´ºÌ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼ÍîÁª¤Ç¤Î¡ÖÀº¿ÀÊø²õ¡×¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÌÜ»Ø¤¹¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µÂåÉ½Áª¼ê¤ÎºÇÇ¯Ä¹µ­Ï¿¡ä¡ä¡Ë¸½Ìò¤ÎSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¡Ø¥Ï¥¤¥­¥å¡¼‼¡Ù¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜ¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¶¦´¶¤·¤¿¥·¡¼¥ó¡¢¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ï¡©¡Ê£ã¡Ë¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼ÒÁª¼ê¼Ì¿¿¡¿SV¥ê¡¼¥°¡ãSV