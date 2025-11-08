『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（９）Astemoリヴァーレ茨城渡邊彩前編【とんとん拍子じゃなかったから選手を続けられた】Astemoリヴァーレ茨城の渡邊彩（34歳）は、小学校4年生でバレーボールを始めた。母親がママさんバレーをやっていたのがきっかけだった。家ではテレビで日本代表の試合を観ながら、ぼんやりと「こんな舞台でやりたいな」と思っていたが、そこまで強い願望ではなかったという。Astemo