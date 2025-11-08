【高配当の結果も多数】11月９日（日）、東京競馬場で３歳以上馬によるＧ?アルゼンチン共和国杯（芝2500ｍ）が行なわれる。このレースはハンデ戦のため波乱も多く、昨年は10番人気のハヤヤッコが優勝して３連単は23万1270万円。ほかにも、2020年には３番人気→６番人気→９番人気で３連単20万2520円、2009年は11番人気→４番人気→10番人気で３連単92万2600円など、高配当で決着している。"穴狙い"をしていいレースだ。では