セレクトショップ「アマノジャク（Amanojak.）」が、イタリアの老舗レザーファクトリー「グイディ（GUIDI）」の別注モデル「792BV_AJ “Double Buckled Derby”」を発売する。11月8日からアマノジャク北千住店で取り扱う。 【画像をもっと見る】 同アイテムは、グイディの名作「792」をベースにレースアップ構造を排除。普遍的なプレーントゥのダービーシューズに2本のベルトストラップを加えることで、機能性と造形美を両立し