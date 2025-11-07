スパイバー（Spiber）が、法人向けユニフォームを中心にボディウェアを展開するボンマックスの知見と、次世代プロテイン繊維素材「ブリュード・プロテイン™（Brewed Protein™）ファイバー（以下、ブリュード・プロテイン）」を掛け合わせた、初のオフィシャル製品「Spiber Tee 001」を発売した。ブリュード・プロテインを7％含むコットン混のTシャツで、スパイバーロゴあり（1万1000円+送料）とロゴなし（9900円+送