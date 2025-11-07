広島県・宮島口にGREENINGとfav hospitality groupが手掛けるラグジュアリーホテル「ホテル フォーク アンド ナイフ ミヤジマ（HOTEL FORK & KNIFE）」 がオープンする。営業開始時期は2026年3月で、11月6日から公式サイトで予約受付を開始する。 【画像をもっと見る】 同ホテルは、2400平方メートルの敷地にレストランや天然温泉、セレクトショップなどを展開。「Tradition Served Quietly.」をコンセプトに、文