「コスメデコルテ（DECORTÉ）」が、女性を取りまく社会課題を解消する活動の一環として毎年行っている「コスメデコルテ パープルリボンプロジェクト（DECORTÉ PURPLE RIBBON PROJECT）」を今年も実施している。11月25日まで。 【画像をもっと見る】 同ブランドは、内閣府が毎年11月に行う「女性に対する暴力をなくす運動」に賛同し、「A light of true hope すべての女性に、自分らしく生きる権利を。」というメッセ