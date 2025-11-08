8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の5万410円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 54156.42円ボリンジャーバンド3σ 52537.75円ボリンジャーバンド2σ 50919.07円ボリンジャーバンド1σ 50905.00円一目均衡表・転換線 50724.00円5日移動平均 50410.00円8日夜間取引終値 50276.37円7日日経平均株価現物終値 49300