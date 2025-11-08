8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比16.0ポイント高の3310ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3422.28ポイントボリンジャーバンド3σ 3365.87ポイントボリンジャーバンド2σ 3310.00ポイント8日夜間取引終値 3309.45ポイントボリンジャーバンド1σ 3301.10ポイント5日移動平均 3298.85ポイント7日TOPIX現物終値 3279.00