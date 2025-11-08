8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の699ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 781.12ポイントボリンジャーバンド3σ 763.15ポイントボリンジャーバンド2σ 755.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 754.59ポイント75日移動平均 745.17ポイントボリンジャーバンド1σ 743.50ポイ