既婚の男性職員と１０回以上ホテルに行っていた問題を巡り、前橋市の小川晶市長は７日、同市岩神町の日本トーターグリーンドーム前橋で１４、１５日に開かれる公開対話集会に出席し、問題について市民と直接意見を交わす意向を示した。定例記者会見で「説明責任を果たすとともに、市民の声を直接伺いたい」と述べた。集会はコミュニティーラジオ局「まえばしＣＩＴＹエフエム」の主催で、２日間の定員は各３００人。参加できる