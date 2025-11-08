米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比40銭円安ドル高の1ドル＝153円40〜50銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1560〜70ドル、177円34〜44銭。米政府機関の一部閉鎖を巡る与野党協議の進展への期待から、ドル買い円売りが優勢だった。