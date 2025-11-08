11月5日『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』（日本テレビ系）の決勝進出者が発表された。【写真】公開処刑みたい…女優とのスタイルの違いが物議を醸したニッチェの2人“知らない人ばっかり”の指摘も「メンバーの並びはもめんと、電気ジュース、とんでもあや、紺野ぶるま、エルフ、パンツ万博、ニッチェ、ヤメピの8組。そのうち初進出は5組です。ニッチェさんが7年ぶりに決勝進出を果たしたほか、実力派のキンタロー。さんが準決勝