本日11月8日は、コスプレイヤーのほかグラビアアイドル、モデル、俳優としても活躍する桃月なしこの30歳の誕生日。美人コスプレイヤーとして注目を集めたあと、ゼロイチファミリアからタレントデビュー。近年ではドラマにも出演するなど、同事務所きってのスターになっている桃月。今回はそんな桃月の29歳の1年を、ファンを魅了してきた彼女のインスタグラムからピックアップ！【写真】チャイナ服、かわいすぎる制服姿、網タイツ