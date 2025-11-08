これは筆者自身の子育て体験です。3歳の息子と週2回、路線バスに乗って習い事へ。落ち着きのない息子にいつも苦労の連続です。1年後、息子の変化に気づいて声をかけてくれたのは、バスの運転手さんでした。 バス車内で大興奮の息子 子どもを育てるのは親だけじゃないと気付かされました。バスの運転手さんの一言や、地域の人々の眼差しが、どれほど私たちの支えになったか計り知れません。地域の中で育つということが、