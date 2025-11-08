機動戦士ガンダムで絶大な人気を誇るシャア専用のカップ麺が登場する。その名は「マルちゃん シャア専用 赤いきつねうどん」。東洋水産が「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX（ガンダムジークアクス）」とコラボレーションして商品化したもの。17日から同じくアニメの主要キャラクターを採用した「同 シャリア専用 緑のたぬき天そば」との2品を数量限定で発売する。同社の広報担当は「人気コンテンツとのタイアップで話題を喚起し