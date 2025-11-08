将棋の第84期順位戦A級5回戦・佐々木勇気八段（31）対 増田康宏八段（28）戦が11月7日、東京都渋谷区の「将棋会館」で行われ、先手番の増田八段が83手で勝利した。【映像】増田八段が勝利した瞬間の表情藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦者を争うA級は5回戦が進行中。4回戦を終えた時点では、前期の名人挑戦者だった永瀬拓矢九段（33）が無敗の4連勝で首位を走っている。ABEMAで本局のテキスト解説