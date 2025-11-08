レディオヘッドが、7年ぶりとなるツアーを4日、マドリードで開始した。 同市内にあるモヴィスター・アリーナでヨーロッパツアーをスタート。25曲を披露した。 【写真】レディオヘッドのメンバー トム・ヨーク、ジョニー・グリーンウッド、エド・オブライエン、コリン・グリーンウッド、フィル・セルウェイらメンバーは、LEDライトの壁に囲ま