様々な分野の「イチバン」を徹底研究する番組『カンニング竹山のイチバン研究所』（ABEMA）が11月7日に配信され、インターン研究員である日向坂46の石塚瑶季がアグレッシブな姿を見せた。【映像】日向坂46石塚瑶季がアグレッシブになった瞬間11月7日は「鍋の日」。所長であるカンニング竹山は「やっぱり福岡の人間だから水炊きやもつ鍋を食べる」、元乃木坂46の伊藤かりんは「私はチゲの素とパイタンの素を1対1で割って食べ