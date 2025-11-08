ショーマツでの日またぎ連勝、ABEMASファンにとってはたまらない展開だ。「大和証券Mリーグ2025-26」11月7日の第1試合では、KONAMI麻雀格闘倶楽部からは渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）が出場。オーラスの逆転で約2時間の死闘を制し、個人3勝目を飾った。【映像】松本、オーラスの劇的逆転に感慨無量の瞬間この試合は東家からセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）、松本、赤坂ドリブンズ・