テレビ朝日系の特撮番組「スーパー戦隊シリーズ」が放送終了との報道を受けて、少年時代の思い出をつづった投稿が、Xで表示回数466万件超え、17万「いいね！」が付く話題となっている（7日午後4時時点）。【写真】「ゴーレッドの手、大きかった」少年を慰めるゴーレッド画家クロマト/江口大志さん（@drawing_khromat）が「スーパー戦隊シリーズが終わるというのは本当に悲しい事で受け止めなくてはいけないのも理解している」