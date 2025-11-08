旬の時期を迎えるカキに今、異変が起きていた。広島県の養殖カキに大量死が発生し、水揚げの約9割が死滅したという。原因は高水温や酸素不足などが疑われるが特定されていない。地元産の提供を断念する飲食店や広島・呉市では、ふるさと納税の募集も一時停止されるなど、影響が広がっている。原因不明の大量死…約9割のカキが死滅早朝の瀬戸内海、漁船が向かった先にあるのは、旬の時期をこれから迎えるカキの養殖場。しかし、水揚