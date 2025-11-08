「愛子天皇待望論」の背景には何があるのか。皇室史に詳しい宗教学者の島田裕巳さんは「愛子内親王が多くの国民から愛されるのは、一人っ子であることが大きく影響しているのではないか」という――。■天皇家の“一人っ子”である愛子内親王愛子内親王は一人っ子である。最近は、一般の家庭でも一人っ子は増えている。2021年の調査では、結婚後15〜19年が経過した夫婦の子どものうち、19.7％が一人っ子という結果が出ている。この