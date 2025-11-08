ヤクルト・池山隆寛新監督（５９）がデイリースポーツのインタビューに応じ今季、最下位に低迷したツバメ軍団の再建を託された心境や決意を明かした。リーグ制覇を果たした今季の阪神も参考にしたチーム作りに着手する意向を示し、“ポスト村上”問題や恩師の野村克也さんから受けた教えなどについても大いに語った。◇◇−１０月９日に１軍監督就任が発表された。「たくさんのお祝いＬＩＮＥも、約３００件でした」