11月7日(金)TOHOシネマズ シャンテ、テアトル新宿ほか全国ロードショーで、三宅唱監督の最新作『旅と日々』が公開されました。ロカルノ国際映画祭で金豹賞を受賞、日本映画として18年ぶりとなる快挙を果たし、公開前から話題となっています。藤井仁子さんによるレビュー「つつましくも贅沢なヴァカンス――三宅唱『旅と日々』」を群像WEBにて公開します。つげ義春と三宅唱という組み合わせアイスキャンデーを買った郄田万作