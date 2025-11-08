「世界最高の辞典を作った名もなき人びと」［著］サラ・オーグルヴィ僕が英米文学を大学院で学ぶようになって、最初にたたき込まれたのが、古典文学の単語一つ一つの意味を、本書の主役であるオックスフォード英語大辞典（OED）で徹底的に調べることだった。質量ともに圧倒的な辞典を毎日目の当たりにするわけだから、ある疑問が湧いてくるのは避けられない。一体、誰がこの辞典を作ったのか？その問いに見事に答えてくれる